МИД: РФ продолжит взаимодействие с Международной морской организацией ООН

Российские эксперты подтвердили готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международной морской организацией ООН, даже несмотря на то, что Россия не была избрана в ее Совет в результате голосования на 33-й сессии Ассамблеи в декабре 2023 года.
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