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Экс-президент Чехии: конфликт на Украине начался на саммите НАТО в 2008 году

Экс-президент Чехии: конфликт на Украине начался на саммите НАТО в 2008 году

Вацлав Клаус рассказал, когда на самом деле началось обострение ситуации на Украине. По мнению бывшего президента Чехии Вацлава Клауса, украинский конфликт на самом деле был развязан США и Великобритания 4 апреля 2008 года.

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