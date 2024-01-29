Вацлав Клаус рассказал, когда на самом деле началось обострение ситуации на Украине. По мнению бывшего президента Чехии Вацлава Клауса, украинский конфликт на самом деле был развязан США и Великобритания 4 апреля 2008 года.
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