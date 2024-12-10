Делягин напомнил, кто и когда отменил конфискацию имущества. Удивитесь!

ПП Петр Петрович Канаев Это тебе не шоколадку тырить из супермаркета. За шоколадку года два влепят, возможно условно и штраф.

РМ Раиса Мелькумова Недавно прочитала заметку, чиновник украл более 700 млн, дали срок 4 года и штраф 600 тысяч рублей????