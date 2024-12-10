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Делягин напомнил, кто и когда отменил конфискацию имущества. Удивитесь!

Делягин напомнил, кто и когда отменил конфискацию имущества. Удивитесь!

Депутат Государственной думы Михаил Делягин в очередном интервью с сожалением заметил, что в нашей стране для коррупционеров всё продумано, в том числе на законодательном уровне.

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Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
Это тебе не шоколадку тырить из супермаркета. За шоколадку года два влепят, возможно условно и штраф.
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11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Недавно прочитала заметку, чиновник украл более 700 млн, дали срок 4 года и штраф 600 тысяч рублей????
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7 час.
РФ
Раиса Фазлетдинова
«Когда грабёж становится способом жизни группы людей, они вскоре создают для себя легальную систему, которая разрешает это, и мораль, которая одобряет это.» (— Фредерик Бастиа.)
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5 час.

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