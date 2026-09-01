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Невыездной в СССР и атакованный в США: через что прошёл Владимир Спиваков на пути к славе

Невыездной в СССР и атакованный в США: через что прошёл Владимир Спиваков на пути к славе

Мировое признание и стоячие овации в Карнеги-холле вовсе не достались Владимиру Спивакову легко. За громкими аплодисментами и всемирной известностью стоят годы изнурительных репетиций, жесткие барьеры советской системы, уличные стычки и даже опасные нападения прямо на концертной сцене.

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