РПЦ: показанная патриархом Кириллом икона является московским списком Казанской иконы

РИАМО - 4 ноя. Представители Московской патриархии уточнили, что Казанская икона, которая считалась утраченной и была показана патриархом Кириллом в субботу, является московским списком первообраза, который был обнаружен в Казани в 1579 году, передает «Интерфакс».