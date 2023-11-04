РПЦ: показанная патриархом Кириллом икона является московским списком Казанской иконы

РИАМО - 4 ноя. Представители Московской патриархии уточнили, что Казанская икона, которая считалась утраченной и была показана патриархом Кириллом в субботу, является московским списком первообраза, который был обнаружен в Казани в 1579 году, передает «Интерфакс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии