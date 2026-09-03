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Асфальтобетонный завод №1 разместил облигации на 1 млрд рублей

Асфальтобетонный завод №1 разместил облигации на 1 млрд рублей

Облигации «Асфальтобетонного завода №1» с купонной ставкой 17,75% годовых будут погашаться амортизационными частями в течение 3 лет.

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