Жительница Ивановской области отсудила квартиру у администрации Кинешмы

Девушка из Кинешмы, оставшаяся без жилья после достижения совершеннолетия, получила право на квартиру от городской администрации через суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым