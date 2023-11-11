YouTube заблокировал программу с российским дипломатом

Венгерский телеведущий Жолт Есенски заявил, что видеохостинг YouTube по доносу заблокировал на его канале выпуск телепрограммы с участием советника-посланника российского посольства под предлогом якобы «разжигания ненависти».
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