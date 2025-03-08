Александр Буйнов связался с сыном сбитой им женщины: «Он меня еще успокаивал»

Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал о разговоре с семьей пострадавшей из-за него женщины. Как известно, 26 февраля в Подмосковье певец на своем внедорожнике Lexus сбил 61-летнюю пенсионерку, работающую воспитателем в детском саду, Аллу Смирнову.