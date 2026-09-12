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Газета.ру

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Актер Геннадий Спириденков умер на 71 году жизни после падения на сцене

Актер Геннадий Спириденков умер на 71 году жизни после падения на сцене

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался на 71-м году жизни. Сообщение о его смерти появилось 12 сентября на сайте «Кино-театр.

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