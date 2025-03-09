В фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4 уже с 1 апреля можно будет буквально грабит...

В фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4 уже с 1 апреля можно будет буквально грабить караваныРазработчики из нидерландской Triumph Studios совместно с издательством Paradox Interactive определились с датой релиза крупного дополнения Giant Kings к своей фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4.