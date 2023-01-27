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Чемпионат России. 20-й тур. «Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», «Локомотив» против петербургского «Зенита», другие матчи

С 27 по 29 января пройдут матчи 20-го тура мужского чемпионата России по волейболу.  Парибет Суперлига Чемпионат России Мужчины Предварительный этап 20-й тур 27 января Нефтяник – Кузбасс – 16.

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