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ФедералПресс

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Рязанская область примет иностранных участников Международного фестиваля молодежи

Рязанская область примет иностранных участников Международного фестиваля молодежи

РЯЗАНЬ, 16 сентября, ФедералПресс. После завершения основной программы Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге стартует региональный этап.

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