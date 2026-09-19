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Татарстанда сайлау участокларында 69дан артык мәдәни чара әзерләнгән

Татарстанда сайлау участокларында 69дан артык мәдәни чара әзерләнгән

Татарстанда Дәүләт Думасы депутатларын сайлау көннәрендә сайлау участокларында 69дан артык мәдәни чара әзерләнгән.

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