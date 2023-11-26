Аналитик Гойхман оценил вероятность полного запрета российских алмазов: «Невозможен»

Широкомасштабный запрет на российские алмазы готовит Евросоюз в рамках своего 12 пакета санкций. Очередной антироссийский свод запретов в в настоящее время разрабатывается и его введение планируется с начала 2024 года.
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