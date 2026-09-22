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ТАСС

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Группировка "Север" за сутки уничтожила 438 дронов самолетного типа ВСУ

Группировка "Север" за сутки уничтожила 438 дронов самолетного типа ВСУ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск "Север" за сутки составили 438 беспилотников самолетного типа и 44 тяжелых боевых дрона типа R-18.

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