ФБР подключилось к проверке после внезапной смерти сенатора Линдси Грэма*

Смерть любого политика такого уровня — это всегда встряска. Но когда умирает Линдси Грэм*, один из самых громких «ястребов» американского Сената, и к делу подключается ФБР, это автоматически рождает вопросы.
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