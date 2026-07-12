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Мировое обозрение

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ФБР подключилось к проверке после внезапной смерти сенатора Линдси Грэма*

ФБР подключилось к проверке после внезапной смерти сенатора Линдси Грэма*

Смерть любого политика такого уровня — это всегда встряска. Но когда умирает Линдси Грэм*, один из самых громких «ястребов» американского Сената, и к делу подключается ФБР, это автоматически рождает вопросы.

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