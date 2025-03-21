Политика как он...
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Политика как она есть

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В США заявили, что Трамп видит Крым международным курортом

В США заявили, что Трамп видит Крым международным курортом

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Дональд Трамп намерен вместе с Россией развивать Крым как крупный международный курорт.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
И если вы думаете это от человеколюбия, то ошибаетесь. Трамп ничего во благо и во имя человека не сделает, если ему на глаза не положат зелёные! У него далеко идущие цели на Крым.
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19 час.
Александр Забобонин
его хотелки, нам до одного места! Есть свое правительство, которое знает, что надо стране.
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15 час.
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