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Дима Билан о том, как возвращался к бывшим: «Я вступал в отношения по два раза»

Дима Билан о том, как возвращался к бывшим: «Я вступал в отношения по два раза»

Через несколько дней состоится премьера клипа ANNA ASTI и Димы Билана — «Эпилог». Вышедшая в апреле песня сразу же привлекла к себе огромное внимание поклонников и возглавила верхние строчки стриминговых сервисов.

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