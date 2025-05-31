Неминуемая угроза»: в США охарактеризовали противостояние с КНР

Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем, но США не позволят вытеснить себя из Индо-Тихоокеанского региона и не дадут подчинить и запугать своих союзников и партнеров в регионе,— настаивает шеф Пентагона Пит Хегсет.
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