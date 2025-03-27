Автодилеры рассказали, почему на вторичном рынке снижаются продажи

По большей части, это связывают с уменьшением количества одобренных людям кредитов.Резкое снижение спроса на подержанные автомобили в России в феврале объясняется высокой ключевой ставкой, составляющей сейчас 21% годовых.
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