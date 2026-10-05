В Петербурге раскрыли притонный «стартап» с доходом в 21 млн рублей

В Петербурге 13 организаторов сети притонов стали фигурантами уголовного дела. За пять лет доход от бизнеса составил 21 млн рублей.
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