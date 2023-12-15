Губернатор Солодов сообщил о подтоплениях сел на Камчатке из-за шторма

Из-за сильных волн несколько населенных пунктов оказались в зоне подтопления на Камчатке. Поселки Оссора, Карага, Ивашка и Октябрьское оказались затоплены водой, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
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