«Оказались в братской могиле»: пятнадцать медработников и спасателей убивали одного за другим

Пятнадцать палестинских парамедиков и спасателей, включая по меньшей мере одного сотрудника ООН, были убиты израильскими войсками “один за другим” и похоронены в братской могиле около недели назад на юге Газы, сообщила ООН.
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