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Газета.ру

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"Известия": приставы будут активнее взыскивать просроченные долги граждан РФ

"Известия": приставы будут активнее взыскивать просроченные долги граждан РФ

Просроченные долги граждан и бизнеса будут чаще переходить в работу судебных приставов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на новый проект бюджета.

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