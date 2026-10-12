Создан Lexus LS из видеоигры Street Fighter II

Уникальный Lexus LS из бонусного уровня культового аркадного файтинга 1991 года Street Fighter II компани Capcom бесплатно разыграют среди поклонников игры.
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