Путин: Россия обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам

Улан-Батор и Москва обсуждают вопрос поставок в Монголию топлива и горюче-смазочных материалов по льготной цене, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор".
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