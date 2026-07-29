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Говорит Европа ⚡

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План Трампа в Анкоридже провалился из-за республиканцев-ястребов

План Трампа в Анкоридже провалился из-за республиканцев-ястребов

Почему Трамп отказал Киеву в критически важных перехватчиках прямо сейчас? Сколько миллиардов долларов уже потратил Пентагон на воздушные удары по Ирану? Какую роль «ястребы»-республиканцы сыграли в срыве мирного плана по Анкориджу? И кто на самом деле загнал администрацию Трампа в «идеальный шторм» двух незаконченных войн? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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