План Трампа в Анкоридже провалился из-за республиканцев-ястребов

Почему Трамп отказал Киеву в критически важных перехватчиках прямо сейчас? Сколько миллиардов долларов уже потратил Пентагон на воздушные удары по Ирану? Какую роль «ястребы»-республиканцы сыграли в срыве мирного плана по Анкориджу? И кто на самом деле загнал администрацию Трампа в «идеальный шторм» двух незаконченных войн? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.