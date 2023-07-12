РЖАКА

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  • Элеонора Коган
    Верба умница и спасительница!!!Если бы не она, Лерочка бы утонула.  Только какая же тут РЖАКА? Очень грустная и поучи...Верба
  • Alya
    Очень трогательно, спасибо..Верба
  • Элеонора Коган
    Ну и Петровч,ну и котинька!!!Здоровья красавцу!!!Петрович

Девочки, помните я неделю назад спрашивала как похудеть за 10 дней? А как теперь за 3?!

Девочки, помните я неделю назад спрашивала как похудеть за 10 дней? А как теперь за 3?!

Вечер. Небольшой ресторан. Небольшое количество посетителей. Один из клиентов обращается к официанту:— Почему вчера, за те же самые деньги вы дали мне порцию в два раза больше, чем сегодня?— А где вы сидели?— А какое это имеет значение?— Имеет!— Ну, у окна?!— Ну разве не понятно, что тем, кто сидит у окна, мы даем порцию больше, потому что это же реклама для тех кто, снаружи!   - Экипажу приготовиться к посадке! Бортмеханик, доложите обстановку! - Нет левого шасси! - Аварийная посадка! Стюардесса! На борту еще есть запас спиртного? - Да! - Выдайте пассажирам, чтоб не волновались! - Вы уже один раз выдали после взлета, они теперь какое-то колесо по проходу катают.

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