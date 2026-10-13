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"ЦифроТоргГлобал": в России растут продажи одежды больших размеров

"ЦифроТоргГлобал": в России растут продажи одежды больших размеров

Отечественные бренды не следуют примеру западных и не отказываются от одежды больших размеров. Наоборот, фиксируется рост продаж вещей plus size среди крупных брендов, которые выбрали свой путь, заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в пресс-центре НСН.

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