Трамп и "вымышленный" экономист: секрет пошлин США раскрыт

Президент США Дональд Трамп ввёл торговые пошлины, ссылаясь на несуществующего советника Рона Вару. Как выяснилось, это персонаж, созданный на основе имени Питера Наварро, который стал ключевым лоббистом пошлин в окружении Трампа.