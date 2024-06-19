Как Путин и Россия переиграли Лондон

Юрий Ильинов

Спасибо. Советская армия капитулировала при Горбачёве. Страна была напичкана американскими соглядатаями и нам уже было невозможно восстановиться. Путину помог Сердюков. Всё внимание он отвлекал на себя. Под этим прикрытием возродилась армия и были изгнаны амеры. Может, и Набиулина в такой же роли? Хазин запускает мульку о неком договоре Путина с либералами о разделе власти. Эксперты постоянно критикуют Набиулину, однако, Путин её не трогает. Завеса негатива создана специально?