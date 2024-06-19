КАК ПУТИН И РОССИЯ ПЕРЕИГРАЛИ ЛОНДОН, И ТЕПЕРЬ ВСЕ ВЫВОЗЯТ ОТТУДА СВОЕ ЗОЛОТОВсе-таки давайте признаемся, что мы не только профукали наши 300 миллиардов долларов в западных банках, но, как выясняется теперь, предприняли еще и просто гениальный ход.
Как Путин и Россия переиграли Лондон
Комментарии
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Юрий Ильинов
Спасибо. Советская армия капитулировала при Горбачёве. Страна была напичкана американскими соглядатаями и нам уже было невозможно восстановиться. Путину помог Сердюков. Всё внимание он отвлекал на себя. Под этим прикрытием возродилась армия и были изгнаны амеры. Может, и Набиулина в такой же роли? Хазин запускает мульку о неком договоре Путина с либералами о разделе власти. Эксперты постоянно критикуют Набиулину, однако, Путин её не трогает. Завеса негатива создана специально?
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