Бюрократы или рейдеры: кому помешали экспортные успехи России?

Под «атаку» попал один из крупнейших отечественных поставщиков зерна на мировые рынки. Одним из главных достижений России за последнее время стало увеличение объема поставок зерна, особенно в дружественные страны, в том числе на новые рынки Африки.
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