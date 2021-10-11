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Германия: СДПГ, СвДП и «Зелёные» намерены не препятствовать «Северному потоку — 2»

Германия: СДПГ, СвДП и «Зелёные» намерены не препятствовать «Северному потоку — 2»

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и партия «Зелёные» не станут выносить на повестку переговоров о формировании правительственной коалиции тему «Северного потока — 2».

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