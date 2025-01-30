Минфин представил отрицательные заключения по инициативам в ОСАГО

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  • Vladimir Vlasov
    А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавше...Страховщики раскр...

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Минфин представил отрицательные заключения на две инициативы по ОСАГО — ввести право на компенсацию ущерба автомобилю при отсутствии полиса у виновника аварии и увеличить лимиты выплат, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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