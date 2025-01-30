Минфин представил отрицательные заключения по инициативам в ОСАГО

Минфин представил отрицательные заключения на две инициативы по ОСАГО — ввести право на компенсацию ущерба автомобилю при отсутствии полиса у виновника аварии и увеличить лимиты выплат, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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