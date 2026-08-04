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Царьград

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Янковский и Борисов открыли гонки REC с ретроавтомобилями

Янковский и Борисов открыли гонки REC с ретроавтомобилями

Иван Янковский и Юра Борисов открыли четвёртый этап гонок REC на ретроавтомобилях из фильма «Битва моторов», рассказывая о съёмках картины в Камчатке и совместной работе, которую назвали новым этапом своей актёрской карьеры.

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