Янковский и Борисов открыли гонки REC с ретроавтомобилями

Иван Янковский и Юра Борисов открыли четвёртый этап гонок REC на ретроавтомобилях из фильма «Битва моторов», рассказывая о съёмках картины в Камчатке и совместной работе, которую назвали новым этапом своей актёрской карьеры.
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