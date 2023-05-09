Слово и дело

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Актриса Светлана Дружинина призналась, что не понимает предавших Россию артистов

Актриса Светлана Дружинина призналась, что не понимает предавших Россию артистов

Актриса Светлана Дружинина призналась, что не понимает артистов, которые предпочли покинуть Россию в непростой для нее момент — после начала спецоперации на Украине.

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