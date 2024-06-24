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Алессандро Бастони: «Италия относится к Хорватией с большим уважением. Слово «страх», говоря о футболе, использовать не люблю»  

Алессандро Бастони: «Италия относится к Хорватией с большим уважением. Слово «страх», говоря о футболе, использовать не люблю»  

«Слово «страх» я использовать не люблю, говоря о футболе. Страх относится к чему-то более важному, чем футбол.

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