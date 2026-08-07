Ненавистников российских артистов на Западе уличили в проплаченных протестах

THIBAULT VANDERMERSCH/EPA/TASS Народный артист России Игорь Бутман заявил, что количество протестующих на его выступлениях в Европе и США увеличивалось начиная с 2014 года, при этом часть демонстрантов получала вознаграждение.
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