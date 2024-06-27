После нескольких выстрелов расходы превысят цену корабля: в испанской прессе подсчитали стоимость одного ракетного залпа с борта фрегата F-100

Благодаря прогрессу в области вооружений постепенно возрастают характеристики средств поражения. Однако одновременно с этим растет и их стоимость, поэтому при закупках необходимо соотносить возможности, которые несут инновации, и цену, в которую они обойдутся.
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