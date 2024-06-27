НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

После нескольких выстрелов расходы превысят цену корабля: в испанской прессе подсчитали стоимость одного ракетного залпа с борта фрегата F-100

После нескольких выстрелов расходы превысят цену корабля: в испанской прессе подсчитали стоимость одного ракетного залпа с борта фрегата F-100

Благодаря прогрессу в области вооружений постепенно возрастают характеристики средств поражения. Однако одновременно с этим растет и их стоимость, поэтому при закупках необходимо соотносить возможности, которые несут инновации, и цену, в которую они обойдутся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх