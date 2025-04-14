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«Неопределенность хуже, чем понятный враг»: Зеленский жалуется на Трампа 

«Неопределенность хуже, чем понятный враг»: Зеленский жалуется на Трампа 

Украина ощущает неопределенность позиции стран Запада после прихода к власти Дональда Трампа в США. Об этом в эфире американского видеоблога «60 минут» заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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