Украина ощущает неопределенность позиции стран Запада после прихода к власти Дональда Трампа в США. Об этом в эфире американского видеоблога «60 минут» заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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