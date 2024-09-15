«Не исключаю возможности сыграть в медиалиге»

Национальная команда России по баскетболу по-прежнему отстранена от официальных матчей — после летних сборов она провела в Перми по два матча со сборной Венесуэлы и местной «Пармой», одержав четыре победы.
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