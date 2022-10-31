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МИД РФ: погибшие россиянки были из Приморья, Петербурга и Красноярска

МИД РФ: погибшие россиянки были из Приморья, Петербурга и Красноярска

Глава представительства Министерства иностранных дел России во Владивостоке Андрей Броварец выступил с заявлением о том, что две погибшие в давке в Сеуле россиянки жили в Приморье, одна приехала из Санкт-Петербурга и еще одна — из Красноярска.

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