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Химические часы и пробуждение вулканов: премьеры на канале «Наука»

Химические часы и пробуждение вулканов: премьеры на канале «Наука»

В центре внимания проектов нового сезона — активность вулканов и их влияние на погоду и животный мир, значение воды как основного химического соединения для жизни человека, а также революционные технологии будущего: квантовые компьютеры и чипы без электричества.

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