Катастрофа для ВСУ: новости СВО от 17 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1089-й день спецоперации России на Украине

Оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения за прошедшие сутки оставалась напряжённой. ВС РФ продолжают активные боевые действия на ряде направлений, постепенно расширяя зону контроля и оказывая давление на позиции ВСУ.
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