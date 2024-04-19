Трансляция тренировки Гран При Китая Формулы 1

Трансляция тренировки Гран При Китая Формулы 1Getty Images / Red Bull Content PoolAUTOSPORT.com.ru, «Вершина автоспорта» и Stanizlavsky приглашают на трансляцию единственной сессии свободных заездов Гран При Китая, пятого этапа Формулы 1 2024 года.
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