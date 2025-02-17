«Плохой финал»: в Госдуме призвали бороться с брачными контрактами

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства, высказала НСН свою точку зрения на брачные контракты, заявив, что они не являются ценностью России.
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