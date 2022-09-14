«Клуб самоубийц»: депутаты из Санкт-Петербурга обвинили Владимира Путина в государственной измене и требуют его отставки. Что это было?

В наше неспокойное время, когда приходится тщательно «фильтровать базар» и скрупулезно следить за словами, феерично-безбашенное заявление муниципальных депутатов из Санкт-Петербурга кажется запредельно мужественным и окончательно потерявшим страх.
В наше неспокойное время, когда приходится тщательно «фильтровать базар» и скрупулезно следить за словами, феерично-безбашенное заявление муниципальных депутатов из Санкт-Петербурга кажется запредельно мужественным и окончательно потерявшим страх.
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