«Зенит» — только третий. Десятый тур чемпионата России переформатировал вершину таблицы

Вначале на первое место взлетел «Локомотив»: «железнодорожники» победили «Спартак» — 3:1. А затем его подвинул с топ-позиции «Краснодар», хотя многие ждали, что это сделает «Зенит»Оба участника главного матча тура показали великолепный футбол.
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