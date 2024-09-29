«Зенит» — только третий. Десятый тур чемпионата России переформатировал вершину таблицы

Вначале на первое место взлетел «Локомотив»: «железнодорожники» победили «Спартак» — 3:1. А затем его подвинул с топ-позиции «Краснодар», хотя многие ждали, что это сделает «Зенит»Оба участника главного матча тура показали великолепный футбол.