По итогам второго этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства определены лучшие сотрудники полиции Северо-Западного федерального округа

В Санкт-Петербургском университете МВД России завершился второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в 2024 году.
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