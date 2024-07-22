По итогам второго этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства определены лучшие сотрудники полиции Северо-Западного федерального округа

В Санкт-Петербургском университете МВД России завершился второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в 2024 году.